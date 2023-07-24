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تكنولوجيا وعلوم
رسميا.. "تويتر" أصبح "X"
Lebanon 24
24-07-2023
|
03:01
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غيّر موقع التدوين المصغر "تويتر"، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف "X"، كما وضع مالكه، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.
ماذا حدث في "تويتر" ؟
وأصبحت صورة حساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف "X" المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء.
كما تغير اسم الحساب أيضا إلى الحرف "X"، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني @.
وغاب الشعار الذي رافق "تويتر" منذ بداياته، هو العصفور الأبيض اللون والخلفية الزرقاء عن الحساب الذي يتابعه 65 مليون مغرد.
بعض الحسابات الرسمية الأخرى لـ"تويتر" مثل حساب الأعمال لم تغير حتى صباح الاثنين الشعار القديم.
ويبدو أن هذا الأمر خطوة أولى على طريق تنفيذ وعد ماسك بتغيير اسم المنصة وشعارها.
وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين، غيّر إيلون ماسك، صورة حسابه على موقع "تويتر"، واضعا الحرف "X" مكان صورته المعتادة لعشرات الملايين من المتابعين.
وكتب تغريدة من حرف واحد هو الحرف نفسه.
𝕏
— Elon Musk (@elonmusk)
July 24, 2023
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