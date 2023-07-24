تويتر يودع "طيره الازرق" وماسك يعلن "ثورة جديدة" على الموقع

بتغريدة عبر "تويتر" أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" الاستغناء عن علامة الموقع "العصفور الازرق"، واستبدالها بعلامة X، ناشراً أول تغريدة له بعد التحديث وكاتباً فيها الشعار الجديد.

وفعلياً، لاحظ المستخدمون حول العالم، اليوم الإثنين، التغيير الجديد، إذ اختفى "العصفور" الشهير تماماً وحل مكانه الحرف "X".