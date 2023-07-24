تويتر يودع "طيره الازرق" وماسك يعلن "ثورة جديدة" على الموقع

بتغريدة عبر "تويتر" أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" الاستغناء عن علامة الموقع "العصفور الازرق"، واستبدالها بعلامة X، ناشراً أول تغريدة له بعد التحديث وكاتباً فيها الشعار الجديد.
وفعلياً، لاحظ المستخدمون حول العالم، اليوم الإثنين، التغيير الجديد، إذ اختفى "العصفور" الشهير تماماً وحل مكانه الحرف "X".
وكان ماسك قال في وقت سابق إنه يتطلع لتغيير شعار منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتب على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".
وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ أن اشتراها في تشرين الأول الماضي، غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى "إكس كورب" بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير "تطبيق فائق" على غرار تطبيق "وي تشات" الصيني.
وكان " الطائر الازرق" هو الشعار الذي انطلقت فيه شبكة "تويتر" عام 2006 علامته التجارية.
وفي نيسان الماضي، فوجئ رواد ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغير شعار منصة التغريدات الأشهر، باللون الأزرق، الذي يظهر أعلى الصفحة حين فتح الحساب، سواء من شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الجوال.
وتحوّل الشعار، من شكل طائر باللون الأزرق، إلى ذئب بألوان ما بين الأصفر والبني والأسود، وكثرت التساؤلات حينها حول هذا التغير، إذا كان تحديثا لتويتر، أو ربما هو اختراق سيبراني.
ويوم جرى تغيير شعار الطائر بصورة كلب "شيبا إينو" الموجودة على عملة "الدوجكوين" المشفرة، ارتفعت القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار، فهل نحن اليوم امام ثورة جديدة وسط التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا التطبيق بعد ان دخل تطبيق "ثريدز"؟
تحديثات في التطبيق
وعلى وقع كل هذه التغييرات تعمل منصة تويتر على ميزة جديدة تتيح لحسابات المؤسسات الموثقة الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة لديها، كما تتيح للمستخدمين رؤيتها والبحث عنها داخل المنصة.
ولم تعلن تويتر عن هذه الميزة بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى قرب إطلاقها، ومنها إنشاء تويتر حساب "TwitterHiring@" وهو حساب موثق خاص بالميزة المنتظرة أُنشئ حديثًا، كما مكن "تويتر" بعض المؤسسات، مثل مؤسسة "ورك ويك Workweek" من الوصول إلى هذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتاحة لديها.
ووفقًا للقطات الشاشة المنشورة، فإن "تويتر" ستسمح للشركات والمنظمات بنشر 5 وظائف متاحة بحد أقصى بشكل مبدئي، مع إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من المستخدمين.
يذكر أن سعر الاشتراك الشهري لحسابات المؤسسات الموثقة في تويتر يبلغ ألف دولارٍ شهريًا، إضافة إلى 50 دولارًا أخرى لكل حساب آخر تابع للشركة، وسوف تتوفر ميزة الإعلان عن فرص العمل لتلك الحسابات بدون أية تكاليف إضافية، كما سيكون بإمكان باقي المستخدمين رؤية الوظائف المتاحة.
وكان إيلون ماسك، مالك منصة "تويتر"، قد أبدى سابقًا اهتمامه بإضافة مزايا متعلقة بالوظائف إلى المنصة، كما اشترت "تويتر" نفسها منصة التوظيف عبر الإنترنت "لاسكي Laskie"، وهي تُعد أول صفقة كبرى لتويتر تحت قيادة ماسك.
وتضع هذه الميزة "تويتر" في منافسة مباشرة مع منصات أخرى متخصصة مثل شبكة التواصل الاجتماعي المهنية "لينكد إن"، المملوكة لشركة مايكروسوفت.