"أشياء ليست من صنع بشري"... هذا ما رصدته مركبة جوّالة في المريخ! (صور)

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ما ظهر في الصور، اعتبرته عالمة الأحياء الفلكية، الدكتورة Nathalie Cabrol الناشطة في مركز أبحاث Ames Research Centre التابع لوكالة "ناسا" الأميركية، كما بمعهد Seti للبحث عن كائنات ذكية خارج الأرض، أغرب ما شاهدته من صخور على الإطلاق طوال 20 عاما من دراستها للكوكب الأحمر.



وخلصت ورقة بحثية جديدة، نشرتها دورية Journal of Astrobiology المختصة بعلم الأحياء الفلكية، إلى أن التكوينات، ربما هي "أشواك رملية" تشبه المعروفة بتكوينها على الأرض في رمال مليئة بالمياه أثناء زلازل قوية بلغت قوتها 7 درجات أو أكبر. إلا أن الباحثين يحذرون من أن "شظية من مركبة فضائية خارج الأرض، لا يمكن استبعادها بيقين مطلق"، مشيرين إلى أن ما يبدو في الصور كعجلات ومحور وحقل حطام قد تم تصويره في جزء آخر من الفوهة. أكد علماء من NASA ومن جامعات أوروبية ومعاهد علمية أميركية، أن مركبة Curiosity الجوّالة منذ منتصف 2012 على سطح الكوكب الأحمر، التقطت في نيسان الماضي صورا لما يبدو أنه صفوف من المسامير والألواح والأوتاد البارزة من الصخور على أديم فوهة Gale البالغ قطرها في المريخ 154 كيلومترا.ما ظهر في الصور، اعتبرته عالمة الأحياء الفلكية، الدكتورة Nathalie Cabrol الناشطة في مركز أبحاث Ames Research Centre التابع لوكالة "ناسا" الأميركية، كما بمعهد Seti للبحث عن كائنات ذكية خارج الأرض، أغرب ما شاهدته من صخور على الإطلاق طوال 20 عاما من دراستها للكوكب الأحمر.وخلصت ورقة بحثية جديدة، نشرتها دورية Journal of Astrobiology المختصة بعلم الأحياء الفلكية، إلى أن التكوينات، ربما هي "أشواك رملية" تشبه المعروفة بتكوينها على الأرض في رمال مليئة بالمياه أثناء زلازل قوية بلغت قوتها 7 درجات أو أكبر. إلا أن الباحثين يحذرون من أن "شظية من مركبة فضائية خارج الأرض، لا يمكن استبعادها بيقين مطلق"، مشيرين إلى أن ما يبدو في الصور كعجلات ومحور وحقل حطام قد تم تصويره في جزء آخر من الفوهة.





ومما ذكره المؤلف الأول للبحث، وهو البروفسور Richard Armstrong المحاضر في علم الصحة والحياة بجامعة Aston University في مدينة برمنغهام، وقرأته "العربية.نت" بموقع صحيفة The Telegraph البريطانية اليوم، أنه لا توجد طريقة لإثبات ما هي المسامير على وجه اليقين، لكن ميزان الأدلة يشير إلى" ارتفاعات رملية ناتجة عن نشاط زلزالي في المريخ، وقال: "أظن أن العجلات الغامضة هي ظاهرة منفصلة، فغالبا ما تظهر بصور المريخ تكوينات وميزات غريبة تشبه كائنات مألوف، وأي حقل حطام على سطح الكوكب سيعاني بالتأكيد من التآكل بمرور الزمن، خاصة بسبب الرياح"، وفق تعبيره.



وفي الصور التي التقطتها "كيوريوسيتي" تظهر 6 صخور على الأقل مع نتوءات غريبة، بينها واحدة فيها 11 نتوءا متباعدا بشكل متساوٍ. يمكن أيضا رؤية أجسام ذات شكل إسفيني يشبه أنياب سمك القرش أسفل المسامير، إضافة لألواح، يبدو أنها تحتوي على مسامير مدمجة "وهي أشياء من غير المحتمل أن تكون من صنع بشري" بل تم التكهن بأن الأجسام الغريبة كانت عظام أسماك أحفورية أو عظام ديناصورات أو ناتجة عن رياح مريخية. ومما ذكره المؤلف الأول للبحث، وهو البروفسور Richard Armstrong المحاضر في علم الصحة والحياة بجامعة Aston University في مدينة برمنغهام، وقرأته "العربية.نت" بموقع صحيفة The Telegraph البريطانية اليوم، أنه لا توجد طريقة لإثبات ما هي المسامير على وجه اليقين، لكن ميزان الأدلة يشير إلى" ارتفاعات رملية ناتجة عن نشاط زلزالي في المريخ، وقال: "أظن أن العجلات الغامضة هي ظاهرة منفصلة، فغالبا ما تظهر بصور المريخ تكوينات وميزات غريبة تشبه كائنات مألوف، وأي حقل حطام على سطح الكوكب سيعاني بالتأكيد من التآكل بمرور الزمن، خاصة بسبب الرياح"، وفق تعبيره.وفي الصور التي التقطتها "كيوريوسيتي" تظهر 6 صخور على الأقل مع نتوءات غريبة، بينها واحدة فيها 11 نتوءا متباعدا بشكل متساوٍ. يمكن أيضا رؤية أجسام ذات شكل إسفيني يشبه أنياب سمك القرش أسفل المسامير، إضافة لألواح، يبدو أنها تحتوي على مسامير مدمجة "وهي أشياء من غير المحتمل أن تكون من صنع بشري" بل تم التكهن بأن الأجسام الغريبة كانت عظام أسماك أحفورية أو عظام ديناصورات أو ناتجة عن رياح مريخية.