من العصفور الأزرق إلى الحرف "X".. لماذا غيّر إيلون ماسك شعار "تويتر"؟

غيّر موقع التدوين المصغر "تويتر"، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف "X"، كما وضع مالكه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.

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ولطالما كان شعار "X" يمثل هوسا لماسك، وهو الاسم الذي اختاره لـ "تطبيق كل شيء" الذي تعهد بإطلاقه في وقت ما، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.





ولحرف "X " ارتباط آخر بإيلون ماسك، إذ يمتلك كذلك شركة "سبيس إكس" (SpaceX) الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء، وتم تصميم المفهوم "X" على غرار التطبيق الصيني "WeChat" الذي يسمح للمستخدمين بأداء وظائف متعددة من المراسلة إلى طلب سيارة أجرة ودفع الفواتير.



وأعرب ماسك مرارا وتكرارا عن طموحه في تطوير تطبيق "متجر شامل" من شأنه أن يدمج ميزات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدفع، على غرار تطبيق WeChat الصيني، وفقا لشبكة "ndtv".



وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ شرائها، غيرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس كورب، بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير "تطبيق فائق" على غرار التطبيق الصيني، حسب وكالة "رويترز".



ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو، اليوم الإثنين، إن X هي "الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية، مما يخلق سوقا عالميا للأفكار والسلع والخدمات والفرص".



وفي تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" كتبت "X مدعوما بالذكاء الاصطناعي، سيربطنا جميعا بطرق بدأنا للتو في تخيلها".



والأحد، قال ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، وكتب على المنصة التي يملكها "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور"، ونشر مقطع فيديو يظهر حرف إكس باللغة الإنكليزية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.





واستخدم موقع تويتر الذي تأسس في عام 2006، شعار الطائر الأزرق الزاهي المعترف به عالميا لأكثر من عقد من الزمان، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.



ويصف الموقع الإلكتروني لتويتر الشعار الحالي، وهو طائر باللون الأزرق، بأنه "أكثر أصولنا تميزا" ويضيف "ولهذا السبب نحميه بشدة".



وفي نيسان الماضي، جرى تغيير شعار الطائر مؤقتا بصورة كلب شيبا إينو الموجودة على عملة الدوجكوين المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار. (الحرة)