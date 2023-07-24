بعد اعتماد شعار "X".. بماذا سنستبدل كلمة تغريدة؟

كشف الملياردير إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو النقاب عن شعار منصته الجديد، اذ ظهر فيه علامة "إكس" بيضاء اللون على خلفية سوداء كبديل لرمز الطائر الأزرق المعتاد.



وغردت ياكارينو على حسابها قائلة "إكس هنا! فلنفعلها"، كما نشرت صورة للشعار الجديد انعكست على مقر الشركة في سان فرانسيسكو.

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أضافت أن "إكس هو الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود الذي يتركز على الخصائص السمعية والمقاطع المصورة والتراسل والمدفوعات والخدمات المصرفية مما يخلق سوقا عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص".

والأحد، قال ماسك في تغريدة، إنه يريد أن يغير شعار "تويتر" وإنه أجرى استفتاء بين الملايين من متابعيه حول ما إذا كانوا يؤيدون تغيير الألوان المستخدمة في الموقع من الأزرق إلى الأسود.

ونشر ماسك صورة حرف إكس على خلفية سوداء، وأشار أيضا إلى "شعار إكس المؤقت" وغرد أن "قريبا سنودع علامة تويتر التجارية وتدريجيا جميع الطيور".

وردا على تغريدة تتساءل عما سيكون اسم التغريدات تحت الشعار الجديد إكس، أجاب ماسك أنها ستكون "إكسيس".



وكان فريق من ثلاثة أشخاص قد صمم الشعار الأصلي لتويتر عام 2012. (سكاي نيوز)