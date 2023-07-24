جديد منصّة "إكس".. ميزة جديدة مهمّة تخصّ الوظائف!

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ولم تعلن "إكس" عن هذه الميزة بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى قرب إطلاقها، ومنها إنشاء تويتر حساب "Hiring@" وهو حساب موثق خاص بالميزة المنتظرة أُنشئ حديثًا، كما مكنت تويتر بعض المؤسسات، مثل مؤسسة "ورك ويك Workweek" من الوصول إلى هذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتاحة لديها.وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن "إكس" ستسمح للشركات والمنظمات بنشر 5 وظائف متاحة بحد أقصى بشكل مبدئي، مع إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من المستخدمين.