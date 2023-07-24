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تكنولوجيا وعلوم

جديد منصّة "إكس".. ميزة جديدة مهمّة تخصّ الوظائف!

Lebanon 24
24-07-2023 | 16:00
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تعمل منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على ميزة جديدة تتيح لحسابات المؤسسات الموثقة الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة لديها، كما تتيح للمستخدمين رؤيتها والبحث عنها داخل المنصة.

ولم تعلن "إكس" عن هذه الميزة بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى قرب إطلاقها، ومنها إنشاء تويتر حساب "Hiring@" وهو حساب موثق خاص بالميزة المنتظرة أُنشئ حديثًا، كما مكنت تويتر بعض المؤسسات، مثل مؤسسة "ورك ويك Workweek" من الوصول إلى هذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتاحة لديها.
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وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن "إكس" ستسمح للشركات والمنظمات بنشر 5 وظائف متاحة بحد أقصى بشكل مبدئي، مع إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من المستخدمين.

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