ميزة جديدة سيطرحها "يوتيوب".. ما هي؟

يختبر يوتيوب العديد من الميزات الجديدة منذ بداية العام، وعلى الرغم من عدم طرحها جميعاً لعامة الناس، فمن المثير للاهتمام معرفة ما يعمل عليه مهندسو الشركة.

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وحالياً، فإن أحدث ميزة تجريبية يختبرها يوتيوب تستهدف المستخدمين الذين يحبون إنشاء الأفلام القصيرة، وهي خدمة بديلة لمقاطع فيديو تيك توك القصيرة.

وبدءاً من اليوم، سيتمكن أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الميزة الجديدة على أجهزة الجوّال من إنشاء أفلام قصيرة تعرض التعليقات المنشورة على مقاطع الفيديو التي يشاهدونها.



وفي السابق، كانت هذه الميزة متاحة فقط لمنشئي المحتوى، الذين كانوا قادرين على الرد على التعليقات المنشورة على المحتوى الخاص بهم باستخدام شورت. ولذلك، فإن الميزة التجريبية توفر الآن للمشاهدين خيار إنشاء محتوى من التعليقات أيضاً.



ويقول موقع يوتيوب إنه بمجرد إنشائه، يجب أن يظهر الفيديو القصير في موجز "الأفلام القصيرة" وعلى صفحة قناة المشاهد. ومع ذلك، من المهم معرفة أن الأفلام القصيرة التي أنشأها المشاهدون لا تعمل بالطريقة نفسها التي ينشرها منشئو المحتوى. وبالنسبة للمبتدئين، لن ترسل الأفلام القصيرة التي أنشأها المشاهدون إشعارات إلى منشئ التعليق على الفيديو الخاص به، ولا إلى مؤلف التعليق.



وإذا كنت من المحظوظين الذين تمكنوا من الوصول إلى الميزة، فإليك كيفية تحويل التعليقات إلى أفلام قصيرة:



- من صفحة مشاهدة الفيديو، أنقر على "رد على تعليق"

- إضغط على إنشاء اختصار



علاوة على ذلك، لن يتمكن منشئو المحتوى من منع المشاهدين من استخدام تعليقاتهم من أن تكون ميزات في شورت، ما لم يتم تعطيل التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.



ووفقاً لموقع يوتيوب، فإنّ هذه الميزة المحددة متاحة فقط لنسبة صغيرة من المشاهدين على أجهزة أندرويد و iOS المحمولة.

ولا يقتصر توفر الميزة التجريبية على منطقة واحدة أو أكثر، ويقول يوتيوب إنه يجب نشرها عالمياً، بحسب موقع "فون أرينا".