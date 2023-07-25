واتساب تطلق "القنوات" في دول جديدة.. بينها عربية

أعلن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" أن خدمة القنوات التي أطلقها أخيرا في دول آسيوية ولاتينية، باتت متوفرة في دول أخرى من بينها دول عربية هي مصر والمغرب.





وأطلق "واتساب" بشكل أولي خدمة القنوات، التي تتيح إمكانية إنشائها ومتابعتها في سنغافورة وكولومبيا، مؤكداً أن "هذه الخدمة باتت متاحة للمستخدمين في أحدث نسخة للتطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" و"أندرويد" وعلى أجهزة الكمبيوتر".

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وبدأت الخدمة العمل في هذه الدول، الاثنين، وتشمل الدول الجديدة إلى جانب مصر والمغرب: تشيلي، أوكرانيا، ماليزيا، كينيا، البيرو. ومن غير الواضح متى ستكون هذه الخدمة متوفرة في دول أخرى.





ميزات الخدمة الجديدة في "واتساب"



بدأ الحديث عن هذه الخدمة في نيسان الماضي، ومع هذه الميزة، يمكن لمستخدمي "واتساب" أن يشتركوا في حساب ما يتلقون منه المحتوى بانتظام.

وتشبه هذه الميزة، القنوات الموجودة في "تلغرام"، فعند الاشتراك في قناة ما في ذلك التطبيق، مثل قنوات المؤسسات الإخبارية تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين.



وللميزة الجديدة خصائص عدة: يمكن البحث عنها والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حاليا.

وتتيح القناة التحكم في مَن يمكنه تلقي رسائل، كما أن الخصوصية كبيرة للمستخدمين، إذ تظهر "لقطة شاشة" screenshot للنسخة التجريبية أن معلومات المستخدمين الذين ينضمون إلى القناة ستبقى مخفية.

ويواجه "واتساب" مشكلة حاليا في أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة أم مجتمع جديدين محدود، ويبدو أن القنوات لن تكون مقيدة مثلهما. (سكاي نيوز)