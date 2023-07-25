ميزة جديدة من "تيك توك"... تعرفوا إليها

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أعلن موقع تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إطلاق ميزة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يقوم على النص فقط، في أحدث خطوة من جانب منصات التواصل للاستفادة من الراغبين في الحصول على بديل لـ"تويتر" الذي غيّر اسمه إلى "إكس".وقالت "تيك توك" في بيان إنه بات في وسع المستخدمين نشر محتوى يقوم على النص فقط.وسيكون بمقدور المستخدمين وضع خلفيات ملونة وملصقات ووسوم على التدوينات الجديدة.