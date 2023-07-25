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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "تيك توك"... تعرفوا إليها

Lebanon 24
25-07-2023 | 07:13
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أعلن موقع تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إطلاق ميزة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يقوم على النص فقط، في أحدث خطوة من جانب منصات التواصل للاستفادة من الراغبين في الحصول على بديل لـ"تويتر" الذي غيّر اسمه إلى "إكس".
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وقالت "تيك توك" في بيان إنه بات في وسع المستخدمين نشر محتوى يقوم على النص فقط.

وسيكون بمقدور المستخدمين وضع خلفيات ملونة وملصقات ووسوم على التدوينات الجديدة.
ويمكن أيضا إضافة أصوات وموسيقى إلى النص.
والسقف المتاح لكل منشور هو 1000 كلمة. (سكاي نيوز)
 
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