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تكنولوجيا وعلوم
بعد تغيير الإسم إلى "اكس"... هل تُواجه "تويتر" مشكلات مع "ميتا" ومايكروسوفت"؟
Lebanon 24
25-07-2023
|
09:00
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قد يواجه قرار الملياردير إيلون ماسك تغيير اسم تطبيق تويتر إلى إكس تحديات قانونية إذ تمتلك شركتا ميتا ومايكروسوفت حقوق ملكية فكرية للمسمى ذاته.
ويستخدم حرف اللغة الإنكليزية إكس في العلامات التجارية على نطاق واسع لدرجة أنه مرشح لطعون قانونية والشركة التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر قد تواجه عقبات مستقبلا في الدفاع عن هويتها الجديدة إكس.
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وقال جوش جيربن، وهو محام متخصص في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية "من المؤكد بنسبة 100 بالمئة أن يرفع أحدهم دعوى قضائية على تويتر بسبب ذلك"، وأضاف أنه أحصى نحو 900 علامة تجارية أمريكية سارية مسجلة باسم إكس في الكثير من الصناعات. (سكاي نيوز)
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