إحذروا هذه التطبيقات... تستنزف بطارية هواتكفم بسرعة

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كشف خبراءُ أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية، وخدمات البث، وبعض الألعاب، من بين أسوأ العوامل التي تؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف.ووَفقاً لخبراء التكنولوجيا في "ديكلوتر" وهو موقعٌ إلكتروني للتداول التكنولوجي، فإن التطبيقات الأكثر ضرراً لبطارية هاتفك الذكي، هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية، حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.ويحذرون من أن تطبيقات السوشيال ميديا، من أكثر التطبيقات استنزافاً، حيث يمكن للتطبيقات الوصولُ إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال الخاصة بك في كافة الأوقات. (سكاي نيوز)