Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إحذروا هذه التطبيقات... تستنزف بطارية هواتكفم بسرعة

Lebanon 24
25-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1090961-638258982388052207.jpg
Doc-P-1090961-638258982388052207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف خبراءُ أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية، وخدمات البث، وبعض الألعاب، من بين أسوأ العوامل التي تؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف.

ووَفقاً لخبراء التكنولوجيا في "ديكلوتر" وهو موقعٌ إلكتروني للتداول التكنولوجي، فإن التطبيقات الأكثر ضرراً لبطارية هاتفك الذكي، هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية، حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.
Advertisement

ويحذرون من أن تطبيقات السوشيال ميديا، من أكثر التطبيقات استنزافاً، حيث يمكن للتطبيقات الوصولُ إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال الخاصة بك في كافة الأوقات. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-07-25
12:15 | 2023-07-25
11:00 | 2023-07-25
09:00 | 2023-07-25
07:13 | 2023-07-25
03:06 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website