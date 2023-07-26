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"مخلوقات خالدة" و"كائنات متوحشة".. شاهد ما رصدته غواصة في ظلمات المحيط!

Lebanon 24
26-07-2023 | 01:50
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يتواجد في أعماق المحيطات أنواعا غريبة من الأحياء التي لا يمكن للعقل تخيلها بسبب خواصها أو مظهرها.
وتكيفت العديد من الكائنات البحرية القابعة في الأعماق مع طبيعة بيئتها القاسية الباردة والمظلمة، ما أنتج أشكالا غريبة إثر عملية الانتقاء الطبيعي.
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وانتشر مقطع لغواصة قامت برحلة في العمق المحيطي النائي، إذ رصدت بعدساتها الخاصة أغرب أشكال الحياة.
وقد رصدت الغواصة مستعمرات "سايفونوفور" والتي تعتبر "شبه خالدة"، إذ تتكاثر عن طريق التناسخ، لدرجة أن بعضها قد يتجاوز طوله الحوت الأزرق العملاق، وتتميز بلونها الأزرق البراق. كما لاحظت الغواصة وجود سمكة "فانغ توث" (الناب)، والتي تتميز بمظهرها المرعب وأنيابها الأطول من نوعها من بين الأسماك التي تماثلها بالحجم، كما ظهرت أنواع كقناديل البحر وخيار البحر المضيئين.
واكشتف مشغلو الغواصة سمكة "تود" في القعر، إذ طورت أطرافا تساعدها على التحرك ونصب الكمائن للفرائس. (سبوتنيك)
 
 

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