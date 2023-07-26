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تكنولوجيا وعلوم

نتفليكس تضيف ميزة جديدة.. اليكم آخر التطورات

Lebanon 24
26-07-2023 | 02:15
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أعلنت نتفليكس، عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيقها الشهير للهواتف المحمولة يُطلق عليها My Netflix، وهي متجر شامل لكل من مستخدمي iOS وأندرويد، ويتميز باختصارات لمساعدتك في العثور على شيء ما لعرضه على النظام الأساسي.
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وسيعرض لك My Netflix Hub الجديد المحتوى الذي قمت بتنزيله مؤخراً، والأفلام والبرامج التلفزيونية التي أعجبت بها، والعروض والأفلام التي حفظتها في قائمتي، والمقاطع الدعائية التي شاهدتها، والمحتوى الذي كنت في منتصف مشاهدته، والمحتوى الذي شاهدته مؤخراً والمزيد.

وباستخدام My Netflix Hub، يمكنك التحقق من كل ذلك أينما كنت للحصول على أفكار حول ما تريد مشاهدته، بما في ذلك العروض والأفلام التي تشاهدها، أو المحتوى الذي قمت بتنزيله لمشاهدته في أي وقت. وحتى مع إمكانات My Netflix Hub، يمكنك دائماً زيارة علامة تبويب الصفحة الرئيسية أو أجزاء أخرى من التطبيق لمشاهدة مكتبة نتفليكس بأكملها.
ويتعرف My Netflix Hub على المزيد عنك كلما زاد استخدامك له. لذلك إذا قمت بحفظ المزيد من الأعمال الدرامية الطبية، أو أعجبت بكل حلقة من مسلسل Grey's Anatomy، فأنت قادر على العثور على المزيد من الأعمال الدرامية الطبية في My Netflix Hub.

ويتم طرح Hub لمستخدمي iOS وسيكون متاحاً على أجهزة أندرويد أوائل الشهر المقبل. 
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