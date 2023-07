نتفليكس تضيف ميزة جديدة.. اليكم آخر التطورات

Advertisement

أعلنت نتفليكس، عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيقها الشهير للهواتف المحمولة يُطلق عليها My Netflix، وهي متجر شامل لكل من مستخدمي iOS وأندرويد، ويتميز باختصارات لمساعدتك في العثور على شيء ما لعرضه على النظام الأساسي.وسيعرض لك My Netflix Hub الجديد المحتوى الذي قمت بتنزيله مؤخراً، والأفلام والبرامج التلفزيونية التي أعجبت بها، والعروض والأفلام التي حفظتها في قائمتي، والمقاطع الدعائية التي شاهدتها، والمحتوى الذي كنت في منتصف مشاهدته، والمحتوى الذي شاهدته مؤخراً والمزيد.وباستخدام My Netflix Hub، يمكنك التحقق من كل ذلك أينما كنت للحصول على أفكار حول ما تريد مشاهدته، بما في ذلك العروض والأفلام التي تشاهدها، أو المحتوى الذي قمت بتنزيله لمشاهدته في أي وقت. وحتى مع إمكانات My Netflix Hub، يمكنك دائماً زيارة علامة تبويب الصفحة الرئيسية أو أجزاء أخرى من التطبيق لمشاهدة مكتبة نتفليكس بأكملها.