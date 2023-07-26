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تكنولوجيا وعلوم

ماسك: ستصبح X العلامة التجارية الأكثر قيمة على وجه الأرض

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:45
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بعدما أعاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك تسمية منصة "تويتر" إلى X كجزء من خطط لبناء "تطبيق إلكتروني لكل شيء" أو "تطبيق إلكتروني خارق"، يتوقع أن يشمل المدفوعات والعمليات المصرفية أيضاً، أكد الرجل المثير للجدل أن العلامة التجارية الجديدة لموقع العصفور الأزرق يمكن أن تصبح العلامة التجارية الأكثر أهمية على هذا الكوكب.
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وقال الملياردير الأميركي أمس الثلاثاء عبر صفحته على منصة تويتر سابقا أن "العلامة التجارية X ستصبح الأكثر قيمة على وجه الأرض، وفق ما نقلته مجلة "فوربس".

جاء التعليق الجريء لماسك ردا على تقرير نشره موقع "بلومبيرغ نيوز" تضمن آراء وكالات العلامات التجارية والمحللين، الذين يقدرون أن التخلص من علامة "تويتر" التجارية من المرجح أن يمحو ما بين 4 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار من قيمة الشركة. (العربية) 
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