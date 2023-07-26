أول أغنية حب يؤلّفها الذكاء الاصطناعي.. هذه كلماتها!

طورت شركة BOFFINS أول محرك ذكاء اصطناعي لكتابة الأغاني، وكتب في أغنيته العاطفية الغريبة "أنت طفلي المحفوف بالمخاطر البيولوجية".

Advertisement

واضافت أداة إنشاء النصوص والتي أطلق عليها اسم Delirious Ecstasy "من فضلك لا تبكي من أجلي. أوه، لا تفعل ذلك ".وتمت تغذية الذكاء الاصطناعي باقتباسات من آلاف قصائد الحب وكلمات الأغاني. وتم إنتاج ست أغاني أخرى فريدة وغريبة بواسطة البرنامج. وجرى ضبط النتائج على الموسيقى وإصدارها تحت اسم Love Letters.وتعاون خبراء في الموسيقى واللغة الإنجليزية وعلوم الكمبيوتر في المشروع في جامعة ساوثهامبتون، وتم بناء البرنامج من قبل الطالب المتدرب ياسين محمد عثمان.وقال الدكتور بن أوليفر، الأستاذ المشارك في التأليف "من أصعب الأمور في كتابة الأغاني إيجاد كلمات مناسبة لتلائم الموسيقى. وغالباً ما تكون الكلمات التي تم إنشاؤها غريبة ولكنها أيضاً رائعة ومثيرة للذكريات".وأضاف: "هناك شيء متحرر بشأن تطوير نصوص إبداعية باستخدام منشئ النصوص لأنك لا تدين للآلة بأي شيء ولا تهتم إذا أجريت تعديلات قاسية".وكُتبت الأغاني للمغنية هانا ويليامز، برفقة عازفي بيانو وعازفي إيقاع من مجموعة Riot Ensemble الموسيقية الكلاسيكية، بحسب صحيفة "ذا صن" الأميركية.