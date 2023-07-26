هكذا يمكنك حماية صورك من تعديلات الذكاء الاصطناعي

تطورت تقنية تسمى "فوتو غارد" PhotoGuard لحماية الصور من التغيير بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير صادر عن مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لموقع "إن غادجيت ميت".



Advertisement وتقوم هذه الأداة بتغيير وحدات البكسل المحددة في صورة ما، الأمر الذي يمنع الذكاء الاصطناعي من فهم الصورة. وتقوم هذه الأداة بتغيير وحدات البكسل المحددة في صورة ما، الأمر الذي يمنع الذكاء الاصطناعي من فهم الصورة.

أطلق فريق البحث على هذه التغييرات في البكسل اسم "اضطرابات"، وهي غير مرئية للعين البشرية ولا يمكن قراءتها إلا بواسطة الأجهزة.

ووفقاً لفريق البحث، يمكن للأداة تغيير موضع ولون كل بكسل في الصورة، مما يمنع الذكاء الاصطناعي من فهم ما يبحث عنه.

وتعرض الأداة صورة مختلفة عن طريق تحسين التغييرات في الصورة الفعلية لتبدو مثل الصورة "المستهدفة"، وإذا حاول الذكاء الاصطناعي إجراء أي تعديلات على الصورة "المحمية"، فسيتم تطبيق هذه التعديلات على الصور "المستهدفة" المزيفة. والنتيجة هي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تبدو غير واقعية.

وحمّل طالب الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمؤلف الرئيسي للبحث، هادي سلمان مقطع فيديو على موقع يوتيوب لمزيد من الوصف لكيفية عمل هذه الأداة، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني.