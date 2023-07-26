Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يؤلف أول أغنية حب.. اليكم النتيجة

Lebanon 24
26-07-2023 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1091570-638260386655335959.jpg
Doc-P-1091570-638260386655335959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طورت شركة BOFFINS أول محرك ذكاء اصطناعي لكتابة الأغاني العاطفية، وتوصل إلى تأليف عبارات غريبة.

وكتب البرنامج في أغنيته العاطفية الغريبة "أنت طفلي المحفوف بالمخاطر البيولوجية". وتضيف أداة إنشاء النصوص والتي أطلق عليها اسم Delirious Ecstasy "من فضلك لا تبكي من أجلي. أوه، لا تفعل ذلك ".
Advertisement

وتمت تغذية الذكاء الاصطناعي باقتباسات من آلاف قصائد الحب وكلمات الأغاني. وتم إنتاج ست أغاني أخرى فريدة وغريبة بواسطة البرنامج. وجرى ضبط النتائج على الموسيقى وإصدارها تحت اسم Love Letters.

وتعاون خبراء في الموسيقى واللغة الإنجليزية وعلوم الكمبيوتر في المشروع في جامعة ساوثهامبتون، وتم بناء البرنامج من قبل الطالب المتدرب ياسين محمد عثمان.
وقال الدكتور بن أوليفر، الأستاذ المشارك في التأليف "من أصعب الأمور في كتابة الأغاني إيجاد كلمات مناسبة لتلائم الموسيقى. وغالباً ما تكون الكلمات التي تم إنشاؤها غريبة ولكنها أيضاً رائعة ومثيرة للذكريات".

وأضاف أوليفر "هناك شيء متحرر بشأن تطوير نصوص إبداعية باستخدام منشئ النصوص لأنك لا تدين للآلة بأي شيء ولا تهتم إذا أجريت تعديلات قاسية".

وكُتبت الأغاني للمغنية هانا ويليامز، برفقة عازفي بيانو وعازفي إيقاع من مجموعة Riot Ensemble الموسيقية الكلاسيكية، بحسب صحيفة ذا صن الأمريكية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:28 | 2023-07-27
23:00 | 2023-07-26
16:41 | 2023-07-26
13:39 | 2023-07-26
10:10 | 2023-07-26
08:38 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website