"اكس" تستحوذ على إسم أحد المستخدمين

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تخلى جين إكس هوانغ المستخدم القديم على منصة "تويتر" التي باتت حالياً تعرف باسم "إكس"، عن اسم المستخدم الخاص به "يوزرنيم"، والذي هو مكون من حرف "x" فقط لصالح الشركة.وكشف المستخدم في مقابلة صحافية أن "إكس" عرضت عليه عدة أسماء بديلة وسلعاً مجانية مقابل تخليه عن الحساب.وقال هوانغ: "تلقيت رسالة بالبريد الإلكتروني تفيدني بشكل أساسي بأن الشركة ستأخذ اسم المستخدم الخاص بي"، مشيراً إلى أن البريد الإلكتروني جاء من عنوان عام هو support@twitter.co، وليس من موظف محدد في الشركة. (العربية)