في الدقيقة الأخيرة.. "سبيس إكس" تلغي إطلاق أثقل قمر صناعي في العالم

أعلنت شركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك، عن إلغاء إطلاق صاروخ النقل الثقيل فالكون 9 وعلى متنه أثقل قمر صناعي في العالم قبل دقيقة من موعد إطلاقه.





وأشارت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أنه تقرر الغاء إطلاق القمر الصناعي Jupiter 3 الذي كان مقررا ليلة يوم الخميس 27 تموز قبل دقيقة من الموعد المحدد.

Advertisement



وجاء في بيان الشركة: "تقرر إلغاء إطلاق الصاروخ فالكون 9 الثقيل في إطار مهمة القمر الصناعي Jupiter 3 بالنظر لاستيفاء معايير إيقاف المهمة".



وتستعد الشركة لإطلاق الصاروخ يوم 27 تموز، من دون أن تحدد أسباب تأجيل الإطلاق.