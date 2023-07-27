سيارة إيرانيّة الصنع تظهر في روسيا... ما هي مواصفاتها؟

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ظهرت في السوق الروسية أولى سيارات السيدان الإيرانية "Iran Khodro Dena+" التي تعتبر نموذجا منافسا رئيسيا لسيارة "Lada Vesta NG" الروسية الصنع.ويبدأ سعر السيارة الجديدة من 1449000 روبل.وتم تزوبد "Dena +" بمحرك توربو سعة 1.7 لتر ينتج قوة 150 حصانا ويقترن بعلبة سرعة أوتوماتيكية سداسية السرعات، وبلغت السرعة القصوى للسيارة 205 كلم/ ساعة.ومن بين الخيارات سيحصل مشترو سيارة Khodro Dena + على قفل مركزي وفتحة سقف وكراسي مُدفأة ومرايا للرؤية الخلفية وجهاز استشعار للمطر والضوء وأجهزة استشعار لوقوف السيارات وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام للسيطرة على السرعة وتكييف الهواء ونظام ABS وESP. (روسيا اليوم)