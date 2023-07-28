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تكنولوجيا وعلوم

"أمازون" تعلن عن أدوات ذكاء اصطناعي تنافس "غوغل"

Lebanon 24
28-07-2023 | 00:01
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أعلنت أمازون عن أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برنامج لبناء المزيد من وكلاء خدمة العملاء، مثل نظام الرعاية الصحية لتوليد الملاحظات السريرية بعد زيارة المريض.

من المتوقع أن تساعد الأدوات عملاق التجارة الإلكترونية، على التنافس بشكل أفضل مع غوغل ومايكروسوفت كلاود بزنس. 
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ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة أنباء رويترز، اجتذب قسم السحابة في أمازون آلاف العملاء لتجربة خدمته المسماة "أمازون بيد روك". ونقلت عن نائب الرئيس سوامي سيفاسوبرامانيان قوله إن هذه الشركات التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تشمل سوني، وشركة طيران رايان إير، وشركة الخدمات المالية صن لايف.

وأعلنت أمازون عن خدمة بيد روك في نيسان، والتي تتيح للشركات إنشاء تطبيقات مع مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها إنتاج نصوص وصور ومحتويات أخرى.

وقالت الشركة إنها كانت تضيف وكلاء لـ "أمازون بيد روك"، مما يتيح للشركات إنشاء روبوتات محادثة تنفذ المهام، وتعطي إجابات أكثر تخصيصاً، مستمدة من بياناتها الداخلية. 
 
وأكدت أمازون أن “بيد روك” سيكون متاحاً لأي عميل قريباً جداً، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.
 
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