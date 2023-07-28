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تكنولوجيا وعلوم
أداة جديدة تساعد في رؤية تأثير تغير المناخ على الحرارة
Lebanon 24
28-07-2023
|
02:00
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طورت شركة كلايمت سنترال الأميركية أداة جديدة تسمى "مؤشر تغير المناخ"، يمكنها إظهار مدى تأثير تغير المناخ على درجات الحرارة.
الأداة عبارة عن مقياس مرقّم يحتوي على 11 فئة، كل منها يرمز إلى مدى تأثير تغير المناخ على البشر، وقالت لورين كيسي، عالمة الأرصاد الجوية في كلايمت سنترال: "يعد مؤشر تغير المناخ أول أداة من نوعها للإسناد، وتم تطويرها من قبل فريقنا العلمي في مركز المناخ وهي تكشف عن تأثير تغير المناخ على درجات الحرارة المحلية واليومية".
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ولن يكون للصفر أي تأثير، بمعنى أن درجة الحرارة هي ما هي عليه.. وقالت كيسي: "تغير المناخ لم يؤثر عليها على الإطلاق، لكن عندما نبدأ في المقياس الإيجابي: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. وعندما نصل إلى 5، فإن هذا يعني أن تغير المناخ قد جعل درجات الحرارة تزيد بخمس مرات على الأقل عن عدم تغير المناخ".
أضافت كيسي "يوجد أيضاً مقياس سالب يتضمن سالب واحد إلى خمسة. درجات الحرارة الأكثر برودة أصبحت أقل تواتراً. لذا يشير المقياس السلبي إلى أن درجات الحرارة هذه أصبحت أكثر ندرة بسبب تغير المناخ".
وأوضحت كيسي "إن تغير المناخ هو في الأساس أخذ درجات الحرارة في عالمنا مع تغير المناخ ومقارنتها بنموذج يحاكي العالم من دون تغير المناخ ويظهر لنا الفرق، ونحصل أيضاً على البيانات من نظام التنبؤ العالمي (GFS).. وبشكل أساسي، يتوقع GFS درجات حرارة الهواء، ويأخذ في الاعتبار تأثيرات الغطاء السحابي والرياح، لكن مؤشر تغير المناخ يركز على درجات الحرارة اليومية. القيعان والارتفاعات والمتوسطات".
وتقول منظمة Climate Central إن هذه الأداة مهمة جداً لأنها تبين لنا أن الأحداث المتطرفة ليست هي الأشياء الوحيدة التي تتأثر بتغير المناخ.. إنها أيضاً أداة رائعة لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ علينا في المستقبل، بحسب صحيفة 13 نيوز.
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