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علماء يُحولون القطب الشمالي إلى أرض زراعية

Lebanon 24
28-07-2023 | 16:00
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كشفت دراسة أعدها علماء روس عن القدرات الزراعية في مناطق القطب الشمالي، حيث بينت النتائج أن تكنولوجيا الزراعية تساهم بإنجاح عملية زرع بعض الفواكه والخضروات والأعشاب.
وقام العلماء من جامعة الأبحاث "تيميرازيفسكايا" بإجراء دراسات وتجارب على مشروع "التقنيات الزراعية الجديدة لمنطقة القطب الشمالي"، بهدف زراعة الخضروات والأعشاب في ظروف مناخية صعبة، حيث تم إنشاء مزارع المدينة الذكية مزودة بتدفئة وأجهزة استشعار للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة.
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وبحسب العلماء فإن الأنظمة المعيارية الموضوعة في المزارع سوف تساعد كثيرا على الوصول إلى النتائج المرجوة والتي من خلالها سيتم تحديد ماهية المشروع وفائدته، وفي حال نجاحه يمكن للمزروعات أن تصبح متاحة في أماكن لم تكن مقبولة لها من قبل، مثل مناطق القطب الشمالي والأنفاق والغواصات وحتى داخل الغرف المغلقة.
ولفت العلماء إلى أن نجاح المشروع سيساهم بتزويد السكان المحليين بالخضروات الطازجة والتوت والأعشاب على مدار السنة ويجعل المزروعات أرخص بكثير. (سبوتنيك)

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