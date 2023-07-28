زوكربيرغ مهدّد بالسجن.. ما هي تهمته؟

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" الملياردير مارك زوكربيرغ، قد يحتجز بسبب نظام حجب المنشورات.

وأعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب أنها ستعقد جلسة استماع لبدء إجراءات ازدراء ضد الرئيس التنفيذي لشركة Meta، لفشله في الامتثال لسلسلة من مذكرات الاستدعاء لتسليم المستندات المتعلقة بتحقيق اللجنة في ما إذا كانت الشركة قد فرضت رقابة على حرية التعبير على منصتها.

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ويقوم المشرعون الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس النواب بالتحقيق في شكاوى قيام الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" بحجب منشورات لأعضائه عن عمد.





وينص تقرير اللجنة على أن زوكربيرغ وشركته "ميتا" رفضا عمدا الامتثال لاستدعاء الكونغرس في شباط، إذ كانت اللجنة بالاشتراك مع لجنة فرعية مختارة تم تشكيلها مؤخرا، تحقق في قضية تسليح الحكومة الفيدرالية.





ووفقاً لوكالة "فوربس"، فإنه إذا توصلت اللجنة إلى أن زوكربيرغ عصى الكونغرس، بمعنى أنه أعاق إجراءاته، قد تكون هذه أداة للجنة لمطالبة زوكربيرغ بتسليم الوثائق المتعلقة بتحقيقها.

كما ذكرت أن زوكربيرغ يواجه أيضاً عقوبة محتملة لا تزيد على 12 شهرا في السجن وغرامة لا تقل عن 100 دولار وتصل إلى 100 ألف دولار، إذا رفعت القضية إلى المحكمة.