خبر سارّ لعشاق الفضاء... "ناسا" تستعد لإطلاق منصة بث مجانية

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تخطط وكالة الفضاء الأميركية ناسا لإطلاق منصة بث خاصة بها باسم "NASA Plus"، في وقت لاحق من العام الجاري.وأكدت الوكالة أن المنصة ستكون، على عكس منصات البث الحالية مثل "آبل تي في بلس"، و"ديزني بلس"، مجانية تماماً وخالية من الإعلانات والرسوم الشهرية في البداية، وستقدم بثاً مباشراً للأحداث، بالإضافة إلى عرض فيديوهات أصلية.كما تتاح الخدمة على معظم الهواتف الذكية ومتصفحات سطح المكتب وبعض منصات البث، إذ ستكون متوفرة على نظامي تشغيل "أندرويد" الخاص بغوغل، و"آي أو إس" الخاص بآبل، بالإضافة إلى إمكانية بث العروض عند الطلب عبر مشغلات الوسائط الرقمية، مثل "روكو"، و"آبل تي في"، و"أمازون فاير تي في".وتأتي هذه الخطوة كجزء من إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني لوكالة ناسا وتطبيقها على الأجهزة المحمولة، وبإمكان المستخدمين استخدام نسخة تجريبية من موقع ناسا الجديد على الويب، ويتضمن العديد من الأخبار والصور والمعلومات حول محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى سلسلة فيديوهات أصلية متنوعة، بما في ذلك عناوين جديدة سيتم إطلاقها على خدمة البث المباشر، وتفاصيل ومعلومات حول مهامها ومشاريعها البحثية والتحديثات حول برنامج "أرتيمس"، وذلك فور إطلاقها.وقال مارك إتكيند، من مكتب الاتصالات التابع لناسا: "نحن نوفر المساحة حسب الطلب وفي متناول يد المستخدم من خلال منصة البث الجديدة التابعة لناسا. وسيساعدنا تحويل وجودنا الرقمي على سرد القصص بشكل أفضل عن كيفية استكشاف ناسا للمجهول في الهواء والفضاء ، والإلهام من خلال الاكتشاف، والابتكار".