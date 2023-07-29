30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
37
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ستجعل "الدردشات أفضل".. واتساب يطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
29-07-2023
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة، وذلك بعد أسابيع من اختبارها.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.
Advertisement
من جهتها، ذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها أن "الرسائل الصوتية في واتساب غيرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك".
وأضافت: "يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة، فيمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة".
كل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة".
بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية، مع الإشارة إلى أن هذا الفيديو الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله "حصريا" للمرسل إليه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
Lebanon 24
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
11:43 | 2023-07-28
28/07/2023 11:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
14:40 | 2023-07-28
28/07/2023 02:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-07-28
28/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اطلالة جريئة لزينب فياض.. هكذا ظهرت والجمهور يتهمها بتقليد والدتها هيفا وهبي (صور)
Lebanon 24
اطلالة جريئة لزينب فياض.. هكذا ظهرت والجمهور يتهمها بتقليد والدتها هيفا وهبي (صور)
08:00 | 2023-07-28
28/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بيروت.. هكذا خسر رجلٌ حياته أثناء دفاعه عن زوجته!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بيروت.. هكذا خسر رجلٌ حياته أثناء دفاعه عن زوجته!
14:16 | 2023-07-28
28/07/2023 02:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:37 | 2023-07-29
الحماس لـ"ثريدز" يتراجع.. نهاية زخم الانطلاقة؟
00:30 | 2023-07-29
خبر سارّ لعشاق الفضاء... "ناسا" تستعد لإطلاق منصة بث مجانية
23:17 | 2023-07-28
"كورونا من صنع بشري"... اتهامات للإدارة الأميركية بـ "الضغط" على فيسبوك
23:00 | 2023-07-28
إكتشاف مذنب على شكل حدوة حصان (فيديو)
16:03 | 2023-07-28
زوكربيرغ مهدّد بالسجن.. ما هي تهمته؟
16:00 | 2023-07-28
علماء يُحولون القطب الشمالي إلى أرض زراعية
فيديو
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
Lebanon 24
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
09:42 | 2023-07-27
29/07/2023 13:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
29/07/2023 13:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
29/07/2023 13:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact