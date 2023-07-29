"ستجعل "الدردشات أفضل".. واتساب يطلق ميزة جديدة

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أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة، وذلك بعد أسابيع من اختبارها.وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.من جهتها، ذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها أن "الرسائل الصوتية في واتساب غيرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك".وأضافت: "يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة، فيمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة".كل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة".بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية، مع الإشارة إلى أن هذا الفيديو الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله "حصريا" للمرسل إليه.