Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الحماس لـ"ثريدز" يتراجع.. نهاية زخم الانطلاقة؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1092365-638262312306323978.jpg
Doc-P-1092365-638262312306323978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتذب "ثريدز"، التطبيق الذي وُلد منافساً لـ"تويتر"، أكثر من مائة مليون مشترك في غضون أيام من إطلاقه هذا الشهر، لكن المحللين يتساءلون عمّا إذا كان سيحافظ على زخمه، خصوصاً وسط إشارات على تراجع الحماس إزاءه. 
Advertisement

في غضون الساعات القليلة الأولى من إطلاقه في 5 تموز، استقطب "ثريدز" 5 ملايين مشترك، وفي أقل من أسبوع حمّل ما لا يقل عن مائة مليون شخص التطبيق.

وقال المدير التنفيذي لشركة ميتا، مالكة "ثريدز"، مارك زوكربيرغ، إن النجاح الأولي فاجأ المديرين التنفيذيين.

لكن بعد ثلاثة أسابيع، انخفض عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع المنصة بشكل يومي، من ذروة بلغت 49 مليوناً في 7 تموز إلى 12 مليوناً في 22 تموز، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان" عن شركة سيميلار ويب لإحصاءات التفاعل. 

ونقلت "بي بي سي" عن شركات بيانات خارجية أن عمليات الاشتراك والوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة قد انخفضت مقارنة بالأيام الأولى لإطلاقها.

وحتى في أكثر الأيام نشاطاً، كان استخدام "ثريدز" أقل من نصف مستخدمي "تويتر"، إذ يبلغ متوسط عدد مستخدمي "تويتر" أكثر من مائة مليون مستخدم نشط يومياً. 

وقال زوكربيرغ إن تحسين هذا التفاعل هو محور تركيز الشركة الآن، و"لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لجعل ثريدز يصل إلى إمكاناته الكاملة". (العربي الجديد) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:14 | 2023-07-29
00:30 | 2023-07-29
23:17 | 2023-07-28
23:00 | 2023-07-28
16:03 | 2023-07-28
16:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website