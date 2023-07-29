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اجتذب "ثريدز"، التطبيق الذي وُلد منافساً لـ"تويتر"، أكثر من مائة مليون مشترك في غضون أيام من إطلاقه هذا الشهر، لكن المحللين يتساءلون عمّا إذا كان سيحافظ على زخمه، خصوصاً وسط إشارات على تراجع الحماس إزاءه.في غضون الساعات القليلة الأولى من إطلاقه في 5 تموز، استقطب "ثريدز" 5 ملايين مشترك، وفي أقل من أسبوع حمّل ما لا يقل عن مائة مليون شخص التطبيق.وقال المدير التنفيذي لشركة ميتا، مالكة "ثريدز"، مارك زوكربيرغ، إن النجاح الأولي فاجأ المديرين التنفيذيين.لكن بعد ثلاثة أسابيع، انخفض عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع المنصة بشكل يومي، من ذروة بلغت 49 مليوناً في 7 تموز إلى 12 مليوناً في 22 تموز، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان" عن شركة سيميلار ويب لإحصاءات التفاعل.ونقلت "بي بي سي" عن شركات بيانات خارجية أن عمليات الاشتراك والوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة قد انخفضت مقارنة بالأيام الأولى لإطلاقها.وحتى في أكثر الأيام نشاطاً، كان استخدام "ثريدز" أقل من نصف مستخدمي "تويتر"، إذ يبلغ متوسط عدد مستخدمي "تويتر" أكثر من مائة مليون مستخدم نشط يومياً.وقال زوكربيرغ إن تحسين هذا التفاعل هو محور تركيز الشركة الآن، و"لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لجعل ثريدز يصل إلى إمكاناته الكاملة". (العربي الجديد)