سامسونج تطلق عائلة "جلاكسي Tab S9" اللوحية الجديدة

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وأعلنت الشركة، خلال فعاليات حفل إطلاق الأجهزة الجديدة Unpacked 2023، مجموعة من المزايا الجديدة في الأجهزة اللوحية، إحداها لأول مرة وهي ميزة مقاومة المياه والأتربة، إلى جانب شاشات من نوع Dynamic AMOLED 2X وقلم S Pen. كشفت شركة سامسونج عن أجهزة جديدة ضمن عائلة حواسيبها اللوحية "جلاكسي تاب إس"، هي "جلاكسي Tab S 9" و"جلاكسي Tab S9+" و"جلاكسي Tab S9 Ultra". والتي ستطرح باللونين الأسود والبيچ، وبأسعار تبدأ من 799 دولاراً للإصدار القياسي، و999 لإصدار بلس، ومن 1199 دولاراً لإصدار ألترا، ويبدأ تقديم الطلبات على مستوى العالم في 11 أغسطس.وأعلنت الشركة، خلال فعاليات حفل إطلاق الأجهزة الجديدة Unpacked 2023، مجموعة من المزايا الجديدة في الأجهزة اللوحية، إحداها لأول مرة وهي ميزة مقاومة المياه والأتربة، إلى جانب شاشات من نوع Dynamic AMOLED 2X وقلم S Pen.

وتحتوي الأجهزة الثلاث على شاشات بقياسات مختلفة، 14.6 بوصة لإصدار ألترا، و12.4 بوصة لإصدار بلس، و11 بوصة للإصدار القياسي.



وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشات بمواصفات جديدة، منها تهيئة معالجة الألوان ودرجة السطوع حسب المحتوى HDR10+، وميزة Eye Comfort التي تقلل الإضاءة الزرقاء المرهقة للعين بنسبة 70%، إلى جانب إمكانية عرض محتوى بمعامل 16:10، وهو المقياس المثالي لمشاهدة محتوى الأفلام السينمائية والدراما والبرامج التلفزيونية.



وطورت الشركة المكبرات الصوتية لتصبح أكبر من الجيل السابق بنسبة 20%، وهي من تصنيع شركة AKG رائدة التقنيات الصوتية، مع دعم تقنية Dolby Atmos الصوتية، فضلاً عن تطوير أوضاع محددة لضبط إعدادات الصوت لتقديم تجربة صوتية مناسبة لمختلف الاستخدامات، مثل الاستماع للموسيقى والألعاب واستقبال مكالمات الفيديو وغيرها.



العملية وقوة الأداء

الأجهزة الثلاثة تعمل بالجيل الثاني من معالج "سناب دراجون 8" المصمم خصيصاً لسامسونج، وتحتوي جميعها، لأول مرة، على وحدة التبريد المتطورة Vapor Chamber، والتي تعمل على الحفاظ على أداء الأجهزة حتى مع المهام الصعبة مع معالجة الرسوميات المعقدة مع مقاطع الفيديو فائقة الدقة.

واعتبرت سامسونج أن الحواسيب الجديدة "الأكثر كفاءة في التعامل مع الحرارة، لأن وحدة التبريد المطورة تسهل التخلص من الحرارة عبر مخرجين، ما يقدم أداءً فائقاً ومستقراً عند إتمام أصعب المهام".



وزودت الشركة الأجهزة الثلاثة بإطار من الألومنيوم المقوى يحميها من نفاذ الأتربة والمياه، خاصة في الاجواء العاصفة والبيئات المليئة بالأتربة وخلال الأمطار وبالقرب من أحواض السباحة.