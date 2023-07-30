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تكنولوجيا وعلوم

إجراء جديد من ماسك.. زر التغريد على موقع "اكس" سيتغير!

Lebanon 24
30-07-2023 | 01:59
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لعل زر التغريد (tweet)، أو "غرّد" من آخر الأمور المتبقية من موقع التدوين المصغر "إكس" بعلامته التجارية القديمة "تويتر".

كشفت مواقع إخبارية تقنية ان زر التغريد على موقع "اكس" لن يبقى على حاله.

وجرى تغيير زر التغريد لفترة وجيزة بكلمة (post) أو "منشور"، بحسب ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.
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لكن حتى صباح اليوم الأحد، لا تزال كلمة (tweet) موجودة لدى تصفح موقع "إكس"، ويبدو أن الأمر يدخل في نطاق المرحلة التجريبية.

وقال "ذا فيرج" إن الأمر يلمح إلى هذا الزر وكل دليل مرتبط بالعصفور الأزرق سيختفي قريبا من "إكس".

تويتر" أصبح "إكس"
 
وكان الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أعلن الأسبوع الماضي تغيير اسمه إلى "إكس""، و شمل التغيير اسم الموقع وشعاره في البداية.

 ويقول ماسك إنه يريد تحويل منصة التواصل الاجتماعي إلى موقع شامل للاتصالات والمعاملات المالية.
 
ويسعى ماسك لجعل "إكس" تطبيقا لكل شيء. (سكاي نيوز)

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