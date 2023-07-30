هاتف جديد ورخيص من "هونر".. إليكم مواصفاته

أعلنت شركة "هونر" رسمياً عن هاتف ذكي جديد منخفض السعر، وهو هاتف Honor X6a، الذي يحمل مواصفات مقبولة لأصحاب الميزانيات المحدودة.



ويأتي هاتف هونر الجديد Honor X6a بشاشة كبيرة قياسها 6.56 إنشات من نوع TFT LCD، كما أنه يتضمن معالج Helio G36 من ميدياتيك، وهو معالج ثماني النواة مخصص للأجهزة ذات السعر المنخفض، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغابايت، ومساحة تخزين سعتها 128 غيغابايت قابلة للزيادة عبر إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

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ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية منها بدقة 50 ميغابيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بالإضافة كاميرا للتصوير عن قرب وأخرى لعمل تأثير العمق، وكلتاهما بدقة 2 ميغابيكسل، في حين أنّ الكاميرا الأمامية هي بدقة 5 ميغابيكسل.



ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G، ويضم بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير مع شاحن بقوة 22.5 واطًا، يشحن البطارية حتى 30% في غضون 20 دقيقة.

ويتوفر الهاتف بسعر يصل إلى 167 دولاراً، فيما ذكرت التقارير أن "هونر" ستقدم حسماً إضافياً على السعر عند شراء الهاتف في وقتٍ مُبكر من طرحه.