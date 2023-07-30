تعويضات للملايين من مستخدمي "فايسبوك".. كيف تحصلون عليها؟

لا تزال فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" تلاحق "فايسبوك" حتى اليوم، وستتيح لملايين المستخدمين الحصول على تعويضات من "الموقع الأزرق"، بعد إدانته بانتهاك خصوصياتهم.

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وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية أن لدى مستخدمي "فيسبوك" أقل من شهر لتقديم طلب الحصول على نصيب من التعويضات، البالغة 725 مليون دولار، وآخر موعد لتقديم طلب هو 25 آب المقبل.ويشترط للحصول على التعويضات أن يكون مستخدم "فايسبوك" نشطا بين أيار 2007 وكانون الاول 2022، وأن يكون حسابه داخل الولايات المتحدة.ولم يحدد حتى الآن نصيب كل مستخدم من التعويضات، ويعتقد أن الأمر يعتمد على عدد الأشخاص الذين سيتقدمون بطلبات، وكم من الوقت أبقوا على حساباتهم نشيطة على المنصة.وفي المجمل، كلفت الفضيحة شركة "ميتا" نحو 5.9 مليار دولار، دفعت منها نحو 5 مليارات إلى هيئة فيدرالية أميركية.