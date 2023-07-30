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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "واتسآب".. هذا ما ستختبرونه خلال الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
30-07-2023 | 10:54
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بدأت شركة تطبيق "واتسآب"، المملوكة لمجموعة "ميتا"، اختبار خاصية جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تسجيل لقطات فيديو وإرسالها مباشرة أثناء المحادثات. وستكون رسائل الفيديو المباشرة متاحة لجميع مستخدمي واتسآب خلال الأسابيع المقبلة.
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وقالت شركة "واتسآب" إن "خدمة رسائل الفيديو المباشرة طريقة للمحادثة تتيح للمستخدم تسجيل ما يريد وإرساله خلال 60 ثانية.. نعتقد أنها ستكون طريقة جيدة لمشاركة اللحظات مع كل العواطف التي توفرها لقطات الفيديو، سواء كانت تسجيل أمنية بعيد ميلاد سعيد، أو الضحك على نكتة أو الإبلاغ بخبر سار".
 
ونشر مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "ميتا" التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، تسجيل فيديو يعرض طريقة تسجيل وتبادل رسائل الفيديو وقال: "يمكنكم استخدام خاصية الرسائل الصوتية الموجودة أو النقر على الزر لكي تشغل الفيديو أو تسجل رسالة. الضغط المستمر على زر الكاميرا يسمح بتسجيل رسالة فيديو، كما يمكن للمستخدم تشغيل خاصية التسجيل دون الضغط على رمز الكاميرا".

في الوقت نفسه يتم تأمين خاصية رسائل الفيديو بتكنولوجيا التشفير الطرفي، بحسب "واتسآب".
 
 
وفي أي محادثة يتم تشغيل الرسائل آلياً لكن مع كتم الصوت، ويتم تشغيل الصوت عند النقر على زر تشغيله. وسيتم حفظ رسائل الفيديو في سجل المحادثات حتى يقوم المستخدم بحذفها.

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