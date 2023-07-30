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تكنولوجيا وعلوم
Noise تطلق ساعة ColorFit Thrive الذكية بشاشة عرض كبيرة ودعم مكالمات BT
Lebanon 24
30-07-2023
|
23:00
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أطلقت شركة Noise عن ساعة Noise ColorFit Thrive، وهي ساعة ذكية مزودة بشاشة TFT كبيرة وقدرة اتصال Bluetooth.
وتوفر الساعة الذكية الجديدة شاشة 1.85 HD TFT LCD، تتميز بدقة 240 × 280 بكسل. ويعد التخصيص جانبًا رئيسيًا، مع مجموعة واسعة من أكثر من 100 وجه ساعة للاختيار من بينها.
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ومع دعم Bluetooth ونطاق يصل إلى 10 أمتار، تضمن ColorFit Thrive اتصالاً سلسًا بهاتفك الذكي. ويتضمن ذلك وظيفة الاتصال عبر البلوتوث، مما يتيح لك إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من الساعة.
يضيف المساعد الصوتي ايضًا مزيدًا من الراحة من خلال تمكين التحكم في الأوامر الصوتية على الوظائف المختلفة. كما تعد إمكانات تتبع الصحة واللياقة البدنية شاملة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة وقياس SpO2 وتتبع النوم ومتعقب الدورة الشهرية، مما يوفر رؤى قيمة عن صحتك.
وتوفر الساعة الذكية أوضاع تمرين متعددة، وتتميز بألعاب مدمجة وتقوم بعرض الاشعارات وتوفر تحديثات الطقس، وتسمح بالتحكم في الكاميرا والموسيقى من معصمك.
وتتمتع بميزات عملية مثل التذكيرات والآلة الحاسبة. ومع عمر بطارية يصل إلى 7 أيام بدون اتصال عبر البلوتوث ويومين مع الاتصال عبر البلوتوث، تضمن تقنية Noise ColorFit Thrive أداءً دائمًا.
ستكون Noise ColorFit Thrive متاحة للشراء بسعر تمهيدي قدره 1299 روبية ابتداءً من 31 تموز، ويمكن شراء الساعة الذكية من خلال موقع Noise الإلكتروني و Flipkart.
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