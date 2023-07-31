الولايات المتحدة تلغي إطلاق قمر من جيل جديد إلى الفضاء

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أعلنت شركة Rocket Lab الأميركية عن إلغاء عملية إطلاق صاروخ، كان سيحمل قمرا صناعيا جديدا مخصصا لاستشعار الأرض عن بعد.وبحسب موقع Spaceflight Now، فقد "تم إلغاء عملية إطلاق صاروخ Electron الذي كان من المفترض أن يحمل إلى الفضاء قمر Acadia الأميركي الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والذي أنتجته شركة Capella Space، وقرار وقف العملية جاء قبل فترة قصيرة من موعد تنفيذها".ومن جهتها أشارت شركة Rocket Lab إلى أن الصاروخ الذي كان سيحمل القمر إلى الفضاء، كان من المفترض أن يطلق يوم الأحد الماضي من قاعدة فضائية في نيوزيلندا، وأن قمر Acadia من الجيل الجديد صمم ليكون قادرا على التقاط صور عالية الدقة للأرض في الليل والنهار وفي جميع ظروف الطقس.