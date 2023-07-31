شعار "إكس" يثير غضب "الجيران".. ما القصة؟

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أثار شعار "إكس" الجديد المتوهج بالأضواء في مدينة سان فرانسيسكو، استياء الجيران الذين اشتكوا من تلك الأضواء المتطفلة، ودفع قسم فحص المباني في سان فرانسيسكو لفتح تحقيق في المسألة.وقالت باتريشيا والينجا، التي تسكن مقابل الشركة: "اعتقدت أنه كان برقا، وكنت مرتبكة للغاية، وذهبت إلى نافذتي، ونظرت حولي، ولم أر أي شيء"، وفق ما نقلته شبكة "CBS" الإخبارية.كما أكد المحامي جورج وولف للشبكة الأميركية، أن السكان يحق لهم الحصول على فرصة للموافقة على مثل هذا التغيير أو رفضه، وأضاف "إنه أمر متهور للغاية بالنسبة لإيلون ماسك (مالك المنصة) أن يفعل الأشياء بهذه الطريقة، يبدو فقط أنها مجرد وسيلته العادية لممارسة الأعمال التجارية".من جهتهم، قال مفتشو المباني في سان فرانسيسكو، إن ذلك قد يكون انتهاكا للقواعد، وكتب أحدهم في تقرير أن ممثلي الشركة منعوا وصول المسؤولين الذين يسعون لفحص الشعار من الوصول إلى السقف مرتين، وأشار المفتش إلى أن أحد ممثلي شركة "إكس" قال إن العلامة موقتة.