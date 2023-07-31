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تكنولوجيا وعلوم

المعضلة حلّت.. "آبل" توافق على تغيير اسم "تويتر"

Lebanon 24
31-07-2023 | 15:30
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أفاد تقرير إخباري، الإثنين، بأن الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، التي أصبح اسمها الآن "إكس"، حصل على موافقة من شركة آبل لتغيير اسم التطبيق في متجر "آب ستور".



وكانت آبل قد رفضت، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية تغيير اسم التطبيق، لأن قوانين المتجر الخاص بنظام التشغيل "آي أو إس" لا تسمح لأي تطبيق بأن يكون له اسم مكون من حرف واحد.
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ويُعتقد أن الاستثناء الذي حصلت عليه منصة "إكس"، يوضح أن آبل لا تريد أي مشكلات مع ماسك الذي ادعى أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، أن آبل هددت بحجب تطبيق تويتر من "آب ستور" لأسباب غير معروفة.
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