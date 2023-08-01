تعرف على أهم تحسينات تصميم آيفون 15 برو الرئيسية





بحسب غورمان، سيحتوي كلا الهاتفين على إطار من التيتانيوم، وهو الأول من نوعه لشركة آبل.. علاوة على ذلك، سيحتوي تصميم الهاتف على حواف رقيقة.

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وعلى الرغم من أن الشائعات حول تصميم الهاتفين وردت من بعض المصادر من قبل، إلا أن مارك غورمان يمنح هذه الشائعات المزيد من المصداقية. قال محلل آبل مارك غورمان من وكالة بلومبرغ، إن العديد من التحسينات ستطرأ على تصميم آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس.بحسب غورمان، سيحتوي كلا الهاتفين على إطار من التيتانيوم، وهو الأول من نوعه لشركة آبل.. علاوة على ذلك، سيحتوي تصميم الهاتف على حواف رقيقة.وعلى الرغم من أن الشائعات حول تصميم الهاتفين وردت من بعض المصادر من قبل، إلا أن مارك غورمان يمنح هذه الشائعات المزيد من المصداقية.

ومن المتوقع أن تستخدم آبل تقنية إنتاج جديدة تسمى الضغط المنخفض للحقن الزائد LIPO.



وستسمح هذه التقنية لشركة آبل بتقليص الحواف، في كلا الهاتفين إلى 1.5 ملم.



استخدمت آبل أيضاً هذه التقنية على ساعة آبل 7، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن جميع حواف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، ستكون موحدة كما هو متوقع.

كان التحول إلى إطار التيتانيوم متوقعاً أيضاً، وهذا من شأنه أن يجعل كلا الهاتفين أخف وزناً قليلاً، وذكر غورمان أيضاً أن حواف جهازي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، ستكون أقل حدة من حواف الهواتف السابقة.



علاوة على كل ما سبق، ستشمل جميع أجهزة آيفون القادمة منفذ من النوع C، وفق ما أورد موقع “أندرويد هيدلاينز” الإلكتروني.