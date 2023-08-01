Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تعرف على أهم تحسينات تصميم آيفون 15 برو الرئيسية

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1093247-638264803340357687.jpg
Doc-P-1093247-638264803340357687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال محلل آبل مارك غورمان من وكالة بلومبرغ، إن العديد من التحسينات ستطرأ على تصميم آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس.

بحسب غورمان، سيحتوي كلا الهاتفين على إطار من التيتانيوم، وهو الأول من نوعه لشركة آبل.. علاوة على ذلك، سيحتوي تصميم الهاتف على حواف رقيقة. 
Advertisement

وعلى الرغم من أن الشائعات حول تصميم الهاتفين وردت من بعض المصادر من قبل، إلا أن مارك غورمان يمنح هذه الشائعات المزيد من المصداقية. 
ومن المتوقع أن تستخدم آبل تقنية إنتاج جديدة تسمى الضغط المنخفض للحقن الزائد LIPO.

وستسمح هذه التقنية لشركة آبل بتقليص الحواف، في كلا الهاتفين إلى 1.5 ملم. 

استخدمت آبل أيضاً هذه التقنية على ساعة آبل 7، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن جميع حواف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، ستكون موحدة كما هو متوقع. 
كان التحول إلى إطار التيتانيوم متوقعاً أيضاً، وهذا من شأنه أن يجعل كلا الهاتفين أخف وزناً قليلاً، وذكر غورمان أيضاً أن حواف جهازي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، ستكون أقل حدة من حواف الهواتف السابقة.

علاوة على كل ما سبق، ستشمل جميع أجهزة آيفون القادمة منفذ من النوع C، وفق ما أورد موقع “أندرويد هيدلاينز” الإلكتروني.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:22 | 2023-08-01
23:00 | 2023-07-31
15:30 | 2023-07-31
14:19 | 2023-07-31
10:03 | 2023-07-31
08:00 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24