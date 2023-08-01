وكالة ناسا تفقد الاتصال بمسبار محطم للأرقام القياسية

Advertisement

كشفت وكالة "ناسا" الفضائية عن فقدانها الاتصال بمسبار "فوياجر 2"، على مسافة مليارات الأميال بعيدا عن سطح الأرض، وذلك بعد قطع الاتصال به عن طريق الخطأ.وتلقت المركبة الفضائية التي تعمل على استكشاف الفضاء منذ 1977، أمراً خاطئاً خلال الشهر الماضي، لتوجيه الهوائي الخاص بها درجتين بعيدا عن الأرض.ونتيجة لذلك توقف المسبار عن تلقي التوجيهات أو إرسال البيانات.وأعربت وكالة ناسا عن أملها باستعادة الاتصال، عندما يحين موعد إعادة ضبط المسبار المفترض في تشرين الأول.