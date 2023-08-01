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تكنولوجيا وعلوم
هل نجح الذكاء الاصطناعي بمساعدة الشرطة الأميركية في القبض على مجرمين؟
Lebanon 24
01-08-2023
|
16:55
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كشفت شرطة مدينة نيو أورليانز الأميركية عن أن استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه خلال العام الماضي، لم يؤثر في خفض مستويات الجريمة العنيفة.
ووفق تقرير من المراجعة الفصلية، فإنه خلال فترة 9 أشهر - بين 1 تشرين الأول 2022 إلى 1 تموز 2023 - لم تكن هناك "اعتقالات لشخص واحد مطابق بواسطة تقنية التعرف على الوجه"، ويعني هذا فشل التقنيات الذكية في التعرف على الوجوه من قبل الشرطة والمساعدة في القبض على أي مجرم، بحسب بيانات صادرة من شرطة نيو أورليانز.
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وتعمل هذه التقنية باستخدام كاميرات متطورة لفحص الوجوه ومقارنة سماتها بتلك المعروفة للمجرمين المسجلين لدى دوائر الشرطة.
وإضافة إلى فشلها في المساعدة على اعتقال شخص واحد على الأقل، تظهر مراجعة هذه التقنية، بحسب ما نقله موقع "غاوكر" الإلكتروني، أن الشرطة استخدمتها 13 مرة فقط خلال الفترة الماضية. من عملية البحث تلك، أدت 5 فقط إلى تطابق، اثنتان كانتا "غير صحيحة"، مما يعني أن التكنولوجيا حددت شخصاً لم يشتبه بأنه ارتكب الجريمة.
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