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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في "يوتيوب" تهمّك.. تعرّف اليها!

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:00
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يختبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ميزة جديدة تقوم على توفير ملخص عن الفيديوهات، وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيختصر وقت المستخدمين.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن هذه الميزة موجودة بشكل تجريبي على عدد محدود من الفيديوهات في "يوتيوب" ومخصصة للعدد محدود من المستخدمين.
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ويأمل "يوتيوب" بأن تساعد الميزة الجديدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي يريدون أن يشاهدوه.
 
 
وتظهر خلاصات الفيديوهات لعدد محدود من المستخدمين حاليا باللغة الإنكليزية فقط. كما تظهر هذه الخلاصات في "يوتيوب ووتش" وفي صفحات البحث.
 
والغاية من هذه الميزة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي منح الجمهور لمحة عن المحتوى الذي ينتظرهم، على ألا تكون بديلة لوصف الفيديوهات التي يكتبها البشر.
وتساعد هذه الملخصات الجمهور في تحديد ما إذا كان المحتوى مناسب له بسرعة. (سكاي نيوز)
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