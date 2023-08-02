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تكنولوجيا وعلوم

ناسا ترسل مركبة Dragon مع رائد روسي إلى المحطة الفضائية الدولية

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:00
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أعلنت وكالة ناسا عن الموعد الذي سترسل فيه مركبة Crew Dragon المأهولة التي ستحمل روادا إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أنها اتفقت مع شركة "سبيس إكس" الأميركية على إطلاق مركبة Crew Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية في الـ 21 من آب الجاري.
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وقات ناسا في بيان لها حول الموضوع: "كان من المخطط إطلاق بعثة (Crew-7) إلى المحطة الفضائية على متن مركبة Crew Dragon في 17 آب العام الجاري، لكن ناسا اتفقت مع شركة سبيس إكس على تأجيل الموعد حتى 21 آب، هذا الأمر سيساعد في إعداد قاعدة الإطلاق الموجودة في فلوريدا بشكل أفضل لتنفيذ المهمة، لقد تم اختيار الـ 25 من اغسطس كموعد احتياطي".

ومن المفترض أن يذهب على متن مركبة Crew Dragon إلى المحطة رائد الفضاء الروسي، كونستانتين بوريسوف، ورائدة ناسا، جاسمين موغبيلي، ورائد الفضاء الدنماركي أندرياس موجينسين، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا.

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 تموز 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية.
 
وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونِنكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأميركية. (روسيا اليوم)
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