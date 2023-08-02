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تكنولوجيا وعلوم

ميتسوبيشي تكشف عن واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر

Lebanon 24
02-08-2023 | 16:00
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كشفت ميتسوبيشي عن سيارة جديدة صنفها الكثيرون من بين أجمل سيارات الكروس أوفر التي ظهرت هذا العام.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل يشبه بأبعاده هياكل سيارات ASX الشهيرة، ومجهّز بمصابيح مميزة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED.
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وتأتي المركبة بطول 4 أمتار و39 سنتيمترا، بعرض 181 سم، وارتفاع 161 سم، ومسافة خلوص أرضي تعادل 222 ملم، وجهّزت بعجلات أنيقة التصميم بمقاس 18 و20 إنشا.
 
وأشار المطورون في ميتسوبيشي إلى أن المركبة جهّزت بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام Yamaha Premium المتطور للصوتيات، كما زودت بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وعدة أنظمة قيادة توفر لها حركة سلسة على مختلف أنواع الطرق.
 
ومن المفترض أن تطرح من هذه السيارة عدة نماذج، منها نموذج مجهّز بمحرك بنزين بسعة 1.5 ليتر، ونموذج مزود بمحرك هجين لترشيد استهلاك الوقود. (روسيا اليوم) 
 
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