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تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تتحدى سامسونغ بهاتف جديد

Lebanon 24
02-08-2023 | 23:00
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كشفت Xiaomi عن مواصفات هاتفها الجديد Redmi 12 5G الذي سينافس أفضل هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (168.6/76.3/8.2) ملم، وزنه 199غ.
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أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، معدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وكاميرته الأساسية حصلت على عدستين بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعلم مع شاحن سريع، أما أسعار نسخه فمن المتوقع أن تبدأ من 120 يورو. (روسيا اليوم) 
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