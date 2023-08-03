أدوات جديدة لتحويل مقاطع يوتيوب إلى شورتس بسهولة





ومن بين أكثر الأدوات الواعدة أداة تمنح القدرة على تحويل مقاطع الفيديو الأفقية إلى مقاطع قصيرة رأسية. هذه الميزة قيد الاختبار حالياً. وهي تمكّن المبدعين من ضبط التخطيط والتكبير / التصغير واقتصاص مقطع الفيديو المحدد وتوفر تأثيرات تقسيم الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بأجزاء أساسية من مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بهم.

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وستسمح أداة أخرى، تسمى Colab، للمبدعين بتسجيل الأفلام القصيرة بتنسيق جنباً إلى جنب مع مقاطع فيديو يوتيوب أو شورتس أخرى. وتوفر هذه الميزة خيارات تخطيط متنوعة، مثل تقسيم الشاشة الرأسي أو الترتيبات الأفقية. أعلن موقع يوتيوب مؤخراً عن إطلاق 6 أدوات جديدة لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة (شورتس)، والتي من المقرر طرحها في الأسابيع القليلة المقبلة.ومن بين أكثر الأدوات الواعدة أداة تمنح القدرة على تحويل مقاطع الفيديو الأفقية إلى مقاطع قصيرة رأسية. هذه الميزة قيد الاختبار حالياً. وهي تمكّن المبدعين من ضبط التخطيط والتكبير / التصغير واقتصاص مقطع الفيديو المحدد وتوفر تأثيرات تقسيم الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بأجزاء أساسية من مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بهم.وستسمح أداة أخرى، تسمى Colab، للمبدعين بتسجيل الأفلام القصيرة بتنسيق جنباً إلى جنب مع مقاطع فيديو يوتيوب أو شورتس أخرى. وتوفر هذه الميزة خيارات تخطيط متنوعة، مثل تقسيم الشاشة الرأسي أو الترتيبات الأفقية.

وسيقدم يوتيوب أيضاً ملصقاً جديداً للأسئلة والأجوبة، مما يمكّن المبدعين من إشراك جمهورهم من خلال طرح الأسئلة وتلقي الردود في قسم التعليقات، الذي تم تقديمه مؤخراً، بحسب موقع فون أرينا.

وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون البث المباشر ومشاركة التجارب على الفور، يختبر يوتيوب الآن تجربة مباشرة عمودية، والتي ستسمح لمنشئي المحتوى باكتشافها في موجز الأفلام القصيرة. ويمكن للمشاهدين الذين هم جزء من الاختبار مشاهدة لقطات سريعة لمقاطع الفيديو المباشرة الرأسية مختلطة في موجز الشورتس. وإذا كنت أحدهم، فكل ما عليك فعله هو النقر على التجربة، وسيتم نقلك إلى موجز قابل للتمرير من مقاطع الفيديو الحية الأخرى.

ويختبر يوتيوب حالياً أداتين إضافيتين، من المقرر إطلاقهما في الأسابيع القادمة. وتوفر الأداة الأولى طريقة لتبسيط إنشاء الفيديو من خلال الاقتراحات. وتوفر الأداة الثانية خياراً لحفظ الأفلام القصيرة في قوائم التشغيل. وستساعد هاتان الأداتان المبدعين في جمع المؤثرات أو الموسيقى التي يرغبون في استخدامها في مقاطع الفيديو المستقبلية الخاصة بهم.



وسيتم طرح كل هذه الأدوات الجديدة التي يختبرها يوتيوب على تطبيق الجوال فقط، على الأقل في الوقت الحالي.