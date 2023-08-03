Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تبدأ بالإنتاج الضخم لشاشات آيفون 15

Lebanon 24
03-08-2023 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1093937-638266507718869099.jpg
Doc-P-1093937-638266507718869099.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير جدبد أن آبل قد منحت سامسونغ الإذن لبدء الإنتاج الضخم لأربع لوحات OLED مختلفة ستنتجها لخط آيفون 15 المنتظر.

وهناك موردان آخران تعتمد عليهما آبل لتقديم شاشات لهواتفها الذكية لعام 2023. ولم تبدأ أي من هاتين الشركتين الإنتاج الضخم بعد. ولا يزال لدى إل جي تغيير واحد أو أكثر يجب إجراؤه لتحسين لوحاتها، مما جعل شركة آبل تمنحها موافقة مشروطة. وهذا يعني أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المصنعة بإجراء التحسينات اللازمة قريباً.
Advertisement

المورد الثالث للوحات هو BOE الصيني الذي واجه مشاكل في إنتاج قواطع Dynamic Island لشاشات العرض الخاصة به. ومن المتوقع أن تكون Dynamic Island موجودة في جميع طرز آيفون 15 الأربعة. وفي آذار، سحبت آبل طلباتها من BOE وأعطتها لشركة سامسونغ.
ولن تقوم BOE بتزويد آبل بأي شاشات للإصدار الأولي لخط آيفون 15، ومن المحتمل ألا تتلقى أي طلبات من آبل حتى العام المقبل. إضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن BOE تواجه مشاكل في صنع أجزائها دون التعدي على براءات اختراع سامسونغ، على الرغم من أن الشركة تسعى إلى إعلان بطلان براءات الاختراع هذه.

ويشير تقرير TheElec أيضاً إلى أن عائدات إنتاج مستشعرات الصور من سوني وعدسة التكبير المطوية LG Innotek لعدسة المنظار في آيفون 15 برو ماكس أقل من التوقعات. وتطوي عدسة بيريسكوب، التي سيتم العثور عليها في آيفون لأول مرة، تطوي العدسة داخل جسم الهاتف وتستخدم مناشير بزاوية 90 درجة لتحريك الضوء من عدسة الكاميرا إلى مستشعر الصورة. وسيسمح ذلك لـ آيفون 15 برو ماكس بتقديم تقريب بصري في نطاق 5x-6x مقارنة بـ 3x على آيفون 14 برو ماكس، بحسب موقع فون أرينا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:55 | 2023-08-03
01:19 | 2023-08-03
23:00 | 2023-08-02
16:00 | 2023-08-02
14:00 | 2023-08-02
11:00 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24