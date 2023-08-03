سامسونغ تبدأ بالإنتاج الضخم لشاشات آيفون 15





وهناك موردان آخران تعتمد عليهما آبل لتقديم شاشات لهواتفها الذكية لعام 2023. ولم تبدأ أي من هاتين الشركتين الإنتاج الضخم بعد. ولا يزال لدى إل جي تغيير واحد أو أكثر يجب إجراؤه لتحسين لوحاتها، مما جعل شركة آبل تمنحها موافقة مشروطة. وهذا يعني أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المصنعة بإجراء التحسينات اللازمة قريباً.

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المورد الثالث للوحات هو BOE الصيني الذي واجه مشاكل في إنتاج قواطع Dynamic Island لشاشات العرض الخاصة به. ومن المتوقع أن تكون Dynamic Island موجودة في جميع طرز آيفون 15 الأربعة. وفي آذار، سحبت آبل طلباتها من BOE وأعطتها لشركة سامسونغ. كشف تقرير جدبد أن آبل قد منحت سامسونغ الإذن لبدء الإنتاج الضخم لأربع لوحات OLED مختلفة ستنتجها لخط آيفون 15 المنتظر.وهناك موردان آخران تعتمد عليهما آبل لتقديم شاشات لهواتفها الذكية لعام 2023. ولم تبدأ أي من هاتين الشركتين الإنتاج الضخم بعد. ولا يزال لدى إل جي تغيير واحد أو أكثر يجب إجراؤه لتحسين لوحاتها، مما جعل شركة آبل تمنحها موافقة مشروطة. وهذا يعني أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المصنعة بإجراء التحسينات اللازمة قريباً.المورد الثالث للوحات هو BOE الصيني الذي واجه مشاكل في إنتاج قواطع Dynamic Island لشاشات العرض الخاصة به. ومن المتوقع أن تكون Dynamic Island موجودة في جميع طرز آيفون 15 الأربعة. وفي آذار، سحبت آبل طلباتها من BOE وأعطتها لشركة سامسونغ.

ولن تقوم BOE بتزويد آبل بأي شاشات للإصدار الأولي لخط آيفون 15، ومن المحتمل ألا تتلقى أي طلبات من آبل حتى العام المقبل. إضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن BOE تواجه مشاكل في صنع أجزائها دون التعدي على براءات اختراع سامسونغ، على الرغم من أن الشركة تسعى إلى إعلان بطلان براءات الاختراع هذه.



ويشير تقرير TheElec أيضاً إلى أن عائدات إنتاج مستشعرات الصور من سوني وعدسة التكبير المطوية LG Innotek لعدسة المنظار في آيفون 15 برو ماكس أقل من التوقعات. وتطوي عدسة بيريسكوب، التي سيتم العثور عليها في آيفون لأول مرة، تطوي العدسة داخل جسم الهاتف وتستخدم مناشير بزاوية 90 درجة لتحريك الضوء من عدسة الكاميرا إلى مستشعر الصورة. وسيسمح ذلك لـ آيفون 15 برو ماكس بتقديم تقريب بصري في نطاق 5x-6x مقارنة بـ 3x على آيفون 14 برو ماكس، بحسب موقع فون أرينا.