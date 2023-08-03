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تكنولوجيا وعلوم

3 تغييرات جديدة من غوغل لتطوير خدمات نقل الصور والبيانات

Lebanon 24
03-08-2023 | 03:55
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أعلنت شركة غوغل أنها تعمل حالياً على تطوير ميزة لتسهيل نقل بعض بيانات المستخدمين، بما في ذلك الصور والفيديوهات، إلى خدمات الطرف الثالث لتخزين الملفات، وذلك ابتداءً من العام المقبل.

وبحسب تقرير نشرته هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM)، التزمت الشركة الأميركية بإجراء 3 تغييرات جديدة، من بينها ميزتين جديدتين ستضافان إلى أداة جوجل Takeout، لتسهيل نقل ملفات وبيانات المستخدم من خدمات جوجل إلى بعض خدمات الطرف الثالث، بما في ذلك الملفات والصور والفيديوهات المخزنة على خدمات جوجل "درايف" و"غوغل فوتوز".
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التغيير الثالث سيتمثل في إتاحة ميزة نقل بيانات البحث على مستوى محرك بحث جوجل ومنصة يوتيوب إلى منصات أخرى، مثل الفيديوهات التي ينشرها المستخدم وقائمة المشتركين في قناته وكذلك الكلمات المفتاحية التي يبحث بها المستخدم على "Google Search".

يُذكر أن هيئة المنافسة الإيطالية اتهمت جوجل العام الماضي بالاستغلال المُفرط لانتشار خدماتها على مستوى الأسوق الدولية، كي تتمكن من جمع "كميات كبيرة من البيانات"، ووضع "عوائق للتوافق" في خدمات نقل المعلومات إلى خدمات الطرف الثالث المنافسة.

أداة معقدة
ووفقاً للتقرير أشارت إحدى الشكاوى إلى أن أداة "Google Takeout" كانت "معقدة للغاية" في الاستخدام، وهو شيء يُزعم أنه مقصود لتثبيط الناس عن نقل بياناتهم إلى أماكن أخرى. رداً على ذلك، اقترحت جوجل الثلاثة الميزات كتغييرات يمكن أن تقوم بها لإرضاء الجهات التنظيمية، وقبلت السلطة جميعها.

تعاونت شركة غوغل وأبل وميتا من قبل لإطلاق أداة تسهل نقل البيانات بين خدماتهم الرقمية المختلفة، وهي تعرف باسم Data Transfer Tool، وقد تم تدشينها في 2018، وهي تسهل نقل الفيديوهات والصور والملفات بين خدمات الشركات الثلاث المختلفة.

يُذكر أن خدمة "Google Takeout" تسهل حالياً عملية نقل الملفات بالفعل من خدماتها الخاصة إلى خدمات شركات أخرى للتخزين السحابي، مثل خدمة مايكروسوفت OneDrive، وكذلك خدمة Drop box، وكذلك خدمة Box، إلى جانب إمكانية حصول المستخدم على جميع ملفاته في صورة ملف ضخم مضغوط يمكن تحميله عبر رابط إلكتروني، ويُرسل إلى بريد المستخدم الإلكتروني على خدمة الإيميل Gmail.
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