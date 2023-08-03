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تكنولوجيا وعلوم

تويوتا نكشف عن سيارة Land Cruiser الجديدة.. بماذا تختلف عن سابقاتها؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 23:00
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كشفت تويوتا عن سيارة Land Cruiser الجديدة التي صممتها لتحدث نقلة نوعية في عالم مركباتها الرباعية الدفع.

وتختلف السيارة الجديدة بشكل كلي عن مركبات Land Cruiser السابقة إذ حصلت على مظهر أكثر كلاسيكية، وظهر فيها نموذجان من مصابيح LED المميزة التصميم، نموذج بمصابيح مستديرة ونموذج بمصابيح مستطيلة الشكل فيها 3 وحدات إضاءة رئيسية.
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وتزينت المركبة بعجلات عريضة مميزة بمقاس 18 و20 إنشا، وبممتصات صدمات وفتحات للعوادم وإطارات بلاستيكية للهيكل أنيقة التصميم.

وتأتي السيارة بطول 4 أمتار و92 سنتيمترا، بعرض 198 سم، وارتفاع 187 سم، أو يمكن فتح بابها الخلفي للأعلى كما يمكن فتح زجاج هذا الباب بشكل منفصل.
 
وداخليا حصلت السيارة على أحدث أنظمة المولتيميديا وعلى شاشات بمقاس 8.0 و12.3 بوصة، وعلى أنظمة صوتيات مدعمة بـ 14 مكبر صوت عالي الأداء من  JBL.

ودعمتها تويوتا بسقف بانورامي كبير، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ومحركات توربينية بسعة 2.7 ليتر وعزم 163 حصانا، ومحركات بسعة 2.8 ليتر بعزم 204 أحصنة. (روسيا اليوم) 
 
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