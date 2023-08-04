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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تضيف ميزات مهمة لمتصفح Chrome في الهواتف.. ما أبرزها؟
Lebanon 24
04-08-2023
|
01:00
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أعلنت غوغل عن إضافة ميزات عملية ومفيدة لمتصفح Chrome، المخصص للعمل في الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة.
وحصل المتصفح على العديد من التقنيات والميزات الجديدة التي ستسهل علميات البحث على الإنترنت، وأبرز هذه الميزات ميزة باتت تعطي أفكارا جديدة للمستخدم أثناء عمليات البحث، فعلى سبيل المثال عندما يبحث المستخدم عن بلد أو منطقة معينة بهدف السياحة بات شريط البحث يظهر له خيارا جديدا يدعى "ذا صلة بهذه الصفحة"، ويظهر في هذا الخيار اقتراحات ومعلومات عن المطاعم والمقاهي والأماكن التي قد تكون مهمة للزائر في تلك المنطقة.
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والأمر المهم الآخر الذي بات متوفرا للمتصفح في الهواتف هو ميزة "رؤية المواضيع الرائجة"، إذ باتت هذه المواضيع تظهر للمستخدم في شريط البحث.
وتطورت في متصفح Chrome أيضا ميزة Touch to Search والتي تسرع عملية البحث من خلال الضغط على عبارة او كلمة معينة في النصوص أثناء تصفح الإنترنت.
وبات متصفح غوغل يعرض للمستخدم حاليا 10 اقتراحات أثناء البدء بكتابة كلمة معينة في شريط البحث، الأمر الذي يسهل عملية العثور على ما يريده في الشبكة العنكبوتية. (روسيا اليوم)
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