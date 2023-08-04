Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شعبية "ثريدز" تنهار.. هذا ما كشتفه اخر الأرقام بعد شهر على إطلاقها!

Lebanon 24
04-08-2023 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1094320-638267383544107162.jpg
Doc-P-1094320-638267383544107162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكافح منصة "ثريزد" بعد شهر على إطلاقها، من أجل الإبقاء على المستخدمين الذين انضموا إليها بعشرات الملايين في الأيام الأولى، لكن الأرقام الجديدة تظهر تراجعا هائلا في شعبية المنصة.

وسلطت شركتا "Similarweb و"Sensor Tower" المعنيتان بأبحاث السوق الضوء على التحديات التي تواجه شركة "ميتا"، في محاولة استغلال الفرص التي برزت إثر الفوضى التي لحقت بموقع "إكس" (تويتر سابقا) في الآونة الأخيرة، وفق شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية.
Advertisement

وتقول هذه الشركة إن نسبة المستخدمين النشطين يوميا انخفضت بنسبة 82 في المئة منذ أطلاقه حتى 31 تموز.
 
ويستخدم التطبيق حاليا 8 ملايين مستخدم يوميا فقط، وهذا أدنى مستوى للتطبيق منذ إطلاقه بعد أن وصل في ذروته إلى 44 مليونا يوميا.
 
وذكرت أن المستخدمين يتصفحون التطبيق مرات أقل من الأيام الأولى، ويمضون عليه وقتا أقل. وعلى سبيل المثال، كان المستخدمون في اليوم الأول لإطلاقه يتصفحون "ثريدز" 14 مرة يوميا ويمضون عليه ما معدله 19 دقيقة، وبنهاية الشهر انخفضت الأرقام بشكل كبير. وقالت إن المستخدمين في الأول من آب يمضون ما معدله 2.9 دقيقة يوميا.


أما الشركة الثانية فقط توصلت إلى خلاصة مماثلة، و قالت إن "ثريزد" وصل في ذروته إلى 49 مليون مستخدم يوميا في 7 تموز، وبحلول 29 تموز انهار الرقم إلى 11 مليونا فقط. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:42 | 2023-08-04
04:00 | 2023-08-04
01:00 | 2023-08-04
23:14 | 2023-08-03
23:00 | 2023-08-03
16:00 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24