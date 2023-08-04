Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يطلق ميزة تحمي المستخدمين.. اليكم ما هي!

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1094350-638267429650137398.jpg
Doc-P-1094350-638267429650137398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق موقع إنستغرام ميزة جديدة مصممة لحماية المستخدمين من الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها، التي تأتي عبر الرسائل المباشرة.

وتفرض الميزة الجديدة، التي بدأت الشركة اختبارها أواخر شهر حزيران الماضي، قيودًا جديدة على الأشخاص الذين يتطلعون إلى إرسال طلبات للرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونهم. فبدلًا من أن يكونوا قادرين على إرسال عدد غير محدود من طلبات الرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونهم، سيتمكنون الآن من إرسال رسالة واحدة فقط إليهم.
Advertisement

أما القيد الآخر، فيجعل دعوات الرسائل المباشرة الآن تقتصر على الرسائل النصية فقط، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الملاحظات الصوتية إلى شخص لا يتابعونه.

وقال الموقع إنه مع القيدين الجديدين لن يتلقى المستخدمون بعد الآن صورًا أو مقاطع فيديو غير مرغوب فيها من المستخدمين الذين لا يتابعونهم، ولن يتمكن الغرباء من مراسلتهم على نحو متكرر.

وتعتقد عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة خاصة للنساء اللاتي يتلقين غالبًا صورًا غير مرغوب فيها في الرسائل المباشرة الخاصة بهن.

وتنضم ميزة الرسائل المباشرة الجديدة إلى قيود "إنستغرام" الحالية المصممة لحماية المستخدمين من إساءة الاستخدام، والاتصال غير المرغوب فيه. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:42 | 2023-08-04
02:32 | 2023-08-04
01:00 | 2023-08-04
23:14 | 2023-08-03
23:00 | 2023-08-03
16:00 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24